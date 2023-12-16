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Одеська область: мешканець Білгород-Дністровського району нарибалив майже на 300 тисяч

Одеська область: мешканець Білгород-Дністровського району нарибалив майже на 300 тисяч

Мешканець Білгород-Дністровського району Одеської області незаконно виловив риби майже на 270 тисяч гривень. Як покарали браконьєра, розповіли в обласному управлінні поліції.

За інформацією правоохоронців, у ході проведення спільного рейду в акваторії Будацького лиману поблизу села Біленьке Шабовської територіальної громади співробітники сектору водної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції та морської охорони викрили місцевого жителя, який ловив рибу без передбачених законом дозвільних документів і за допомогою забороненого знаряддя лову – ятеру.

На місце одразу де викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у чоловіка ятер довжиною понад чотири метри та понад 170 карасів та бичків.

За результатами проведеної інженерно-екологічної експертизи сума завданих правопорушником збитків склала майже 270 тисяч гривень.

Правопорушнику висунули звинувачення у незаконному зайнятті рибним промислом, що завдало істотних збитків, за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України, та направили обвинувальний акт до суду.

Суд визнав браконьєра винним і засудив його на 1 рік 6 місяців обмеження волі з випробувальним строком на 1 рік. Крім того, він має відшкодувати завдані державі збитки.

Також суд визначив долю речових доказів – незаконне знаряддя лову знищити, а улов конфіскувати на користь держави.

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