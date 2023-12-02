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Водойми Одеської області поповнили мільйонами екземплярів різної риби

Водойми Одеської області поповнили мільйонами екземплярів різної риби

У рамках кампанії із зариблення українських водойм 2023 року у водоймища Одеської та Хмельницької областей випустили понад 6,7 млн екземплярів риби.

Про це повідомили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

Так, на Одещині зарибили озера Ялпуг-Кугурлуй , Катлабух, Сасик, а також Хаджибейський лиман та Кучурганське водосховище. Загалом до ціх водойм випустили понад 6,4 млн екземплярів риб, а саме:

  • 1,8 млн екз. товстолобика, 451 тис. екз. коропа та 152 тис. екз. білого амура в озера Ялпуг-Кугурлуй;
  • 1,9 млн екз. товстолоба, 150 тис. екз. коропа та 26 тис. екз. білого амура в озеро Катлабух;
  • 1 млн екз. товстолоба та 271 тис. прим. коропа в Хаджибейський лиман;
  • 451 тис. екз. товстолобика та 21 тис. екз. коропа в Кучурганське водосховище;
  • 151 тис. екз. товстолобика в озеро Сасик.

Вага рибопосадкового матеріалу становила 20-30 г. Вселення здійснювалися відповідно до Режимів спеціальних товарних рибних господарств.

Процес зариблення контролювали представники рибоохоронних управлінь Держрибагентства, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби та органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, з 1 листопада 2023 року в Одеській області заборонено промисловий, аматорський та спортивний вилов риби у зимувальних ямах.

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