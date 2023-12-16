Одесская область: житель Белгород-Днестровского района нарыбачил почти на 300 тысяч

По информации правоохранителей, в ходе проведения совместного рейда в акватории Будацкого лимана вблизи села Беленькое Шабовской территориальной громады сотрудники сектора водной полиции Белгород-Днестровского районного отдела полиции и морской охраны разоблачили местного жителя, который ловил рыбу без предусмотренных законом разрешительных документов и с помощью запрещенного орудия лова – ятера.

На место сразу де вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у мужчины ятер длиной более четырех метров и более 170 карасей и бычков.

По результатам проведенной инженерно-экологической экспертизы, сумма нанесенного правонарушителем ущерба составила почти 270 тысяч гривен.

Правонарушителю выдвинули обвинение в незаконном занятии рыбным промыслом, что причинило существенный ущерб, по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины, и направили обвинительный акт в суд.

Суд признал браконьера виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, он должен возместить причиненный государству ущерб.

Также суд определил судьбу вещественных доказательств – незаконное орудие ловли уничтожить, а улов конфисковать в пользу государства.

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