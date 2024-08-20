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Одеська область купить ще 26 нових шкільних автобусів

Одеська область купить ще 26 нових шкільних автобусів

Одеська ОВА хоче до кінця року купити 26 нових шкільних автобусів. На це готові витратити понад 87 мільйонів грн.

Департамент освіти і науки Одеської обласної держадміністрації планує купити 26 автобусів 2024 року випуску та екологічного класу «EURO» не менше 5.

Один з автобусів має бути з місцями для перевезення школярів з обмеженою здатністю до пересування.

Це випливає з інформації в системі Prozorro.

На ці цілі витратять 87,3 млн гривень. При цьому з обласного бюджету на купівлю спрямують 30,57 млн гривень, а ще 56,73 – з державного.

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тендер

Тендер оголосили 16 серпня, а термін поставки товарів – до 1 грудня 2024 року.

Нагадаємо, 2023 року Департамент освіти і науки Одеської ОДА купив 28 шкільних автобусів за 82,6 млн грн. Цей транспорт відправили в навчальні заклади Болградської, Кодимської, Курисівської, Миколаївської, Подільської, Старомаяцької, Слобідської, Доброславської, Цебриківської, Любашівської територіальних громад.

 

 

 

 

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