Одеська область купить ще 26 нових шкільних автобусів

Департамент освіти і науки Одеської обласної держадміністрації планує купити 26 автобусів 2024 року випуску та екологічного класу «EURO» не менше 5.

Один з автобусів має бути з місцями для перевезення школярів з обмеженою здатністю до пересування.

Це випливає з інформації в системі Prozorro.

На ці цілі витратять 87,3 млн гривень. При цьому з обласного бюджету на купівлю спрямують 30,57 млн гривень, а ще 56,73 – з державного.

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Тендер оголосили 16 серпня, а термін поставки товарів – до 1 грудня 2024 року.

Нагадаємо, 2023 року Департамент освіти і науки Одеської ОДА купив 28 шкільних автобусів за 82,6 млн грн. Цей транспорт відправили в навчальні заклади Болградської, Кодимської, Курисівської, Миколаївської, Подільської, Старомаяцької, Слобідської, Доброславської, Цебриківської, Любашівської територіальних громад.