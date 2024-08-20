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Одесская область купит еще 26 новых школьных автобусов

Одесская область купит еще 26 новых школьных автобусов

Одесская ОВА хочет до конца года купить 26 новых школьных автобусов. На это готовы потратить более 87 миллионов грн.

Департамент образования и науки Одесской областной госадминистрации планирует купить 26 автобусов 2024 года выпуска и экологического класса «EURO» не менее 5.

Один из автобусов должен быть с местами для перевозки школьников с ограниченной способностью к передвижению.

Это следует из информации в системе Prozorro.

На эти цели потратят 87,3 млн гривен. При этом из областного бюджета на покупку направят 30,57 млн гривен, а еще 56,73 — из государственного.

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тендер

Тендер объявили 16 августа, а срок поставки товаров — до 1 декабря 2024 года.

Напомним, в 2023 году Департамент образования и науки Одесской ОГА купил 28 школьных автобусов за 82,6 млн грн. Этот транспорт отправили в учебные заведения Болградской, Кодымской, Курисовской, Николаевской, Подольской, Старомаякской, Слободской, Доброславской, Цебриковской, Любашевской территориальных громад.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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