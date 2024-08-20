Одесская область купит еще 26 новых школьных автобусов

Департамент образования и науки Одесской областной госадминистрации планирует купить 26 автобусов 2024 года выпуска и экологического класса «EURO» не менее 5.

Один из автобусов должен быть с местами для перевозки школьников с ограниченной способностью к передвижению.

Это следует из информации в системе Prozorro.

На эти цели потратят 87,3 млн гривен. При этом из областного бюджета на покупку направят 30,57 млн гривен, а еще 56,73 — из государственного.

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Тендер объявили 16 августа, а срок поставки товаров — до 1 декабря 2024 года.

Напомним, в 2023 году Департамент образования и науки Одесской ОГА купил 28 школьных автобусов за 82,6 млн грн. Этот транспорт отправили в учебные заведения Болградской, Кодымской, Курисовской, Николаевской, Подольской, Старомаякской, Слободской, Доброславской, Цебриковской, Любашевской территориальных громад.