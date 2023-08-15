Новенькі шкільні автобуси відправились у громади Одещини: хто отримає

Другу партію нових шкільних автобусів відправили в райони Одеської області. Саме на них учні області будуть діставатися до навчальних закладів.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Загалом було закуплено 28 нових шкільних автобусів українського виробництва марки «Еталон».
За словами голови ОВА, шкільні автобуси відправили до закладів освіти Болградської, Кодимської, Курісовської, Миколаївської, Подільської, Старомаяківської, Слобідської, Доброславської, Цебриківської, Любашівської територіальних громад.
До 1 вересня майже готові! –
повідомив Кіпер.
Нагадаємо, що згідно з вимогами, які оголосили під час тендеру на закупівлю шкільних автобусів, кожен автобус має 26 посадкових місць для школярів, в тому числі з інвалідністю. Також в автобусах має бути два місця для осіб, що супроводжуватимуть школярів і членів екіпажу – водіїв.
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