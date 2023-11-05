Одеська область: через негоду без світла залишаються 50 населених пунктів

За інформацією компанії ДТЕК, минулої доби енергетики повернули світло до 84 населених пунктів області для 29 850 сімей, які залишилися без електроенергії через негоду. Під час ліквідації наслідків негоди відремонтували 30 повітряних ліній, які живлять 557 трансформаторних підстанцій.

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Нині роботи продовжуються. У них задіяно 22 бригади, а це 66 фахівців та 27 одиниць техніки.

У компанії також нагадують, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів, і закликають не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до обірваних ліній електропередачі.

Про відсутність світла можна повідомити:

На Facebook-сторінці компанії ДТЕК;

Через спеціальну форму компанії на сайті компанії в розділі «Відсутня електроенергія?»;

зателефонувавши за номерами колл-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90. Однак через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Як повідомлялося раніше, ввечері 4 листопада в Одесі «погосподарював» штормовий вітер.