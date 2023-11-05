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В Одесі «погосподарював» штормовий вітер: які наслідки (відео, фото)

В Одесі «погосподарював» штормовий вітер: які наслідки (відео, фото)

Суботнього вечора, 4 листопада 2023 року, Одесу накрив штормовий вітер із дощем. Негода, яка вирувала всю ніч, принесла свої негативні наслідки у вигляді повалених дерев, додавши роботи рятувальникам.

Про перші результати негоди повідомив напередодні Телеграм-канал «Одеське життя»:

А за інформацією обласного управління ДСНС, сильний вітер завдав шкоди не лише в Одесі, а й в області – ліквідацію наслідків негоди рятувальникам довелося виїжджати 5 разів.

Впало дерево

Наслідки негоди

Фото управління ДСНС в Одеській області

В Одесі співробітникам ДСНС довелося прибирати дерева, що впали на вулицях Героїв Крут та Академіка Заболотного. Одне з дерев упало на автомобіль.

В Одесі дерево впало на авто

Як пише видання «Думська», кілька великих дерев упали в центрі і на Черемушхах:

Негода в Одесі

Фото: Думська

На Одещині рятувальники розпилили та прибрали з проїжджої частини дерева у населених пунктах Вікни, Великий Дальник та Надлиманське у Подільському та Одеському районах.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, від негоди також сильно постраждав Подільськ – місто було частково знеструмлене. Наразі електропостачання відновлено.

Раніше в Одесі та області було оголошено штормове попередження на 5 листопада. Синоптики прогнозували вночі грозу та поривчастий південний вітер, швидкість якого може досягати 19-24 м/с.

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