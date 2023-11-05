В Одесі «погосподарював» штормовий вітер: які наслідки (відео, фото)

Суботнього вечора, 4 листопада 2023 року, Одесу накрив штормовий вітер із дощем. Негода, яка вирувала всю ніч, принесла свої негативні наслідки у вигляді повалених дерев, додавши роботи рятувальникам.
Про перші результати негоди повідомив напередодні Телеграм-канал «Одеське життя»:
А за інформацією обласного управління ДСНС, сильний вітер завдав шкоди не лише в Одесі, а й в області – ліквідацію наслідків негоди рятувальникам довелося виїжджати 5 разів.
В Одесі співробітникам ДСНС довелося прибирати дерева, що впали на вулицях Героїв Крут та Академіка Заболотного. Одне з дерев упало на автомобіль.
Як пише видання «Думська», кілька великих дерев упали в центрі і на Черемушхах:
На Одещині рятувальники розпилили та прибрали з проїжджої частини дерева у населених пунктах Вікни, Великий Дальник та Надлиманське у Подільському та Одеському районах.
За інформацією місцевих Телеграм-каналів, від негоди також сильно постраждав Подільськ – місто було частково знеструмлене. Наразі електропостачання відновлено.
Раніше в Одесі та області було оголошено штормове попередження на 5 листопада. Синоптики прогнозували вночі грозу та поривчастий південний вітер, швидкість якого може досягати 19-24 м/с.