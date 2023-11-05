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Одесская область: из-за непогоды без света остаются 50 населенных пунктов

Одесская область: из-за непогоды без света остаются 50 населенных пунктов

Из-за непогоды, которая накрыла Одессу и Одесскую область вечером 4 ноября, десятки населенных пунктов остались без света. На утро воскресенья, 5 ноября, обесточенными остаются 50, из них 22 – частично.

По информации компании ДТЭК, за прошедшие сутки энергетики вернули свет в 84 населенных пункта области для 29 850 семей, оставшихся без электроэнергии из-за непогоды. Во время ликвидации последствий непогоды отремонтировали 30 воздушных линий, питающих 557 трансформаторных подстанций.

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В настоящее время работы продолжаются. В них задействованы 22 бригады, а это 66 специалистов и 27 единиц техники.

В компании также напоминают, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов, и призывают не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к оборванным линиям электропередачи.

Об отсутствии света можно сообщить:

  • На Facebook-странице компании ДТЭК;
  • Через специальную форму на сайте компании в разделе «Отсутствует электроэнергия?»;
  • позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90. Однако из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Как сообщалось ранее, вечером 4 ноября в Одессе «похозяйничал» штормовой ветер.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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