Одесская область: из-за непогоды без света остаются 50 населенных пунктов

По информации компании ДТЭК, за прошедшие сутки энергетики вернули свет в 84 населенных пункта области для 29 850 семей, оставшихся без электроэнергии из-за непогоды. Во время ликвидации последствий непогоды отремонтировали 30 воздушных линий, питающих 557 трансформаторных подстанций.

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

В настоящее время работы продолжаются. В них задействованы 22 бригады, а это 66 специалистов и 27 единиц техники.

В компании также напоминают, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов, и призывают не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к оборванным линиям электропередачи.

Об отсутствии света можно сообщить:

На Facebook-странице компании ДТЭК;

Через специальную форму на сайте компании в разделе «Отсутствует электроэнергия?»;

позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90. Однако из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Как сообщалось ранее, вечером 4 ноября в Одессе «похозяйничал» штормовой ветер.