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Погода в Одесі 5 листопада: штормитиме?

Погода в Одесі 5 листопада: штормитиме?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на завтрашній день, неділю, 5 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: вночі очікується гроза, а в другій половині ночі – сильний південний вітер – його швидкість може досягати 19-24 /с.

В одеській мерії закликають городян бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки, а також не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач та обережно пересуватися під деревами.

Не слід забувати і про мінну небезпеку у Чорному морі. Не відвідуйте пляжі, адже через шторм цілком імовірний неконтрольований підрив міни. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти про знахідку за номером 102.

Прогноз погоди в Одесі на 5 листопада

Синоптики обіцяють одеситам 5 листопада хмарну погоду із проясненнями. Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів

Вітер південний 19-24 м/с, у першій половині ночі пориви, 25-27 м/с, вдень південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 13-15°С, вдень 17-19°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 5 листопада

На Одещині очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі та зранку місцями невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер південний, 19-24 м/с, у першій половині ночі пориви, 25-27 м/с, вдень південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°С, вдень 17-22°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

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