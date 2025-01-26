Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, це сталося вранці суботи, 25 січня.
Як з’ясувалося, мати 39-річної потерпілої не могла зв’язатися з дочкою та 14-річним онуком, і тому приїхала до них впевнитись, чи все з ними гаразд. Виявивши рідних у напівпритомному стані, жінка одразу ж викликала медиків.
Читайте також: Житель Одеської області підірвався на гранаті – що відомо
Обох постраждалих госпіталізували. Рятувальники, провівши огляд будинку, виявили, що заслінка у печі була зачинена, що і могло призвести до накопичення чадного газу.
«Чадний газ – це невидима отрута. Він непомітний та невідчутний, проте, може призвести до трагічних наслідків. Якщо використовуєте в побуті печі, слідкуйте за їх справністю та не порушуйте правила експлуатації!», – попереджають рятувальники.
Ще новини Одеси на тему:
- В Одеській області отруїлися ліками двоє дітей;
- В Одеській області троє дітей загинули від отруєння невідомою речовиною;
- В Одеській області жінка та двоє дітей отруїлися чадним газом.