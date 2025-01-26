Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, це сталося вранці суботи, 25 січня.

Як з’ясувалося, мати 39-річної потерпілої не могла зв’язатися з дочкою та 14-річним онуком, і тому приїхала до них впевнитись, чи все з ними гаразд. Виявивши рідних у напівпритомному стані, жінка одразу ж викликала медиків.

Обох постраждалих госпіталізували. Рятувальники, провівши огляд будинку, виявили, що заслінка у печі була зачинена, що і могло призвести до накопичення чадного газу.

«Чадний газ – це невидима отрута. Він непомітний та невідчутний, проте, може призвести до трагічних наслідків. Якщо використовуєте в побуті печі, слідкуйте за їх справністю та не порушуйте правила експлуатації!», – попереджають рятувальники.

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