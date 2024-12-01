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На Одещині жінка та двоє дітей отруїлися чадним газом

На Одещині жінка та двоє дітей отруїлися чадним газом

У місті Балта Подільського району Одеської області зареєстровано випадок отруєння чадним газом – постраждали жінка та двоє малолітніх дітей.

За інформацією обласного управління ДСНС, сьогодні вночі, 1 грудня 2024 року, від чергового фельдшера районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в стані середньої тяжкості госпіталізовано жінку 1984 року народження та дві дівчинки, 2018 та 2014 років народження. Попередньо, всі вони отруїлися чадним газом.

Оглянувши будинок, рятувальники не виявили зовнішніх ознак горіння чи пожежі.

Ймовірна причина отруєння – несправність опалювальної печі, припустили в ДСНС.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року в Білгород-Дністровському районі також отруїлася чадним газом сім’я з двома дітьми.

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