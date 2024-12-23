На Одещині троє дітей загинули від отруєння невідомою речовиною

За попередньою інформацією, в одній із родин району померли двоє дівчаток віком 3 і 5 років та їхній 7-річний брат. Під час інциденту мати займалася справами по дому. Виявивши дітей у критичному стані, вона одразу викликала швидку. Лікарі констатували отруєння невідомою речовиною, однак всі спроби реанімації були марними.

На місці події працюють криміналісти, фахівці лабораторії та керівництво спеціалізованого відділу слідчого управління ГУНП. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок» (п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ), невиконання батьківських обов’язків (ст. 166 ККУ) та незаконні дії з отруйними речовинами (ч. 1 ст. 321 ККУ).

Слідчі працюють над встановленням причини смерті дітей та шляхів потрапляння небезпечної речовини в оселю. Обставини трагедії з’ясовуються.

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