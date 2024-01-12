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Одеська лікарня перша в Україні здобула унікальне обладнання (фото)

Одеська лікарня перша в Україні здобула унікальне обладнання (фото)

Сьогодні, 12 січня, опікове відділення Одеської міської лікарні №10 було передано унікальне обладнання, вперше представлене в Україні. Йдеться про ліжка для лікування пацієнтів із опіковою травмою з флюїдизованим повітрям.

Медобладнання передано від благодійних фондів «УНІЛЕКС» та «Милосердя Віктор». Про це повідомили у Одеській обласній держадміністрації.

Зазначається, що Одещина стала першим регіоном в Україні, де з’явилися супертехнологічні ліжка для лікування пацієнтів з опіковою травмою.

Ліжка з флюїдизованим повітрям PEARLS дозволять покращити якість надання медичної допомоги при опіковій травмі, знизити кількість ускладнень, інфікування ран та виникнення пролежнів.

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За останні два роки в Одесі майже вдвічі зросла кількість випадків опікових травм. Це пов’язано з обстрілами російських терористів. Опікове відділення Одеської міської клінічної лікарні №10 врятувало та продовжує рятувати сотні життів як одеситів, так і пацієнтів з області.

Багато людей зараз одержують опіки внаслідок російських обстрілів. Це не лише військові, а й цивільні люди, діти. Не забуваймо і про фактор звичайних побутових пожеж. Нам важливо не лише зберегти кожне життя, а й забезпечити максимально безболісне та швидке одужання наших людей та полегшити роботу лікарям. Ці ліжка та інше обладнання дуже потрібні, – розповів заступник голови Одеської ОВ Олександр Харлов.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що у Пересипському районі Одеси у поліклініці №3 відкрилося новітнє цілодобове дитяче відділення травматології. Важливо, що хірургічна та травматологічна допомога у цьому густонаселеному районі організована у режимі 24/7.

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