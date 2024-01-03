Ліфт для Ренійської лікарні – не дурощі, а гостра необхідність

Як сказала пенсіонерка із села Нагірне Валентина Загорська, для неї завітати до сімейного лікаря – все одно, що підкорити Говерлу.

Голова громади Ігор Плехов запевнив, що для вирішення проблеми на першій базі буде відремонтовано наявний ліфт. Однак насамперед, сказав мер, ліфт буде встановлений на другій базі лікарні, де розташовані реанімація, хірургія та терапія. Ця будівля свого часу була збудована Ренійським портом як профілакторій, тому за проєктом ліфт не був передбачений – громаді довелося замовляти проєктно-кошторисну документацію.

Сьогодні наявність пандусів та ліфтів у закладах охорони здоров’я – це одна із принципових вимог Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Сьогодні тяжкохворих на ношах на другий, третій і четвертий поверхи підіймають сходовими прольотами жінки-санітарки, що непросто і навіть небезпечно.

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Почали з того, що 2023 року на другій базі Ренійської лікарні встановили новий пандус, який відповідає всім вимогам державних будівельних норм. Причому, як повідомив генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Ренійської міської ради» Олег Бурля, пандус було зроблено без залучення бюджетних грошей, а коштом, які заробила лікарня:

У нас є своя невелика будгрупа, придбали будматеріали та провели роботи самотужки, що значно здешевило пандус. Якби наймали підрядну організацію, було б у кілька разів дорожче, – зазначив гендиректор. – Також самотужки ми обладнали у лікарнях укриття, за потреби там можна проводити навіть операції.

Однак для встановлення ліфта потрібні послуги спеціалізованого підприємства.

Ренійська громада

На фото: Друга база Ренійської лікарні, де розташовані реанімація, хірургія та терапія