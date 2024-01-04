Одеська лікарня отримала сучасне діагностичне обладнання

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

У повідомленні йдеться, що нове устаткування придбали за кошти міського бюджету в рамках реалізації Міської цільової програми «Здоров’я».

Лікарня отримала сучасну систему для відеобронхоскопії та відеоколоноскоп. Ці прилади забезпечують високу якість зображення та використовуються для діагностики захворювань дихальної системи й шлунково-кишкового тракту.

Нове устаткування надає додаткові можливості для швидкої та якісної діагностики і надання медичної допомоги пацієнтам лікарні, –

повідомили у пресслужбі.

Раніше “Одеське життя” писало, що Одеська міська дитяча поліклініка №6 на вулиці Академіка Глушка має власну сонячну електростанцію. Це дозволяє медичному закладу майже вдвічі економити електроенергію, яку він споживає.

Також минулого влітку 2023 року відремонтували зовні й всередині Поліклінічний корпус міської лікарні №8. Зробити ремонт вдалося у рамках Надзвичайної кредитної програми ПРООН.

У корпусі лікарні зроблено якісний ремонт, замінено всі інженерні мережі, здійснено тепломодернізацію, також оновлено меблі.