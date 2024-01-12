Новости Одессы и Одесской области

Одесская больница первая в Украине получила уникальное оборудование (фото)

Одесская больница первая в Украине получила уникальное оборудование (фото)

Сегодня, 12 января, ожоговому отделению Одесской городской больницы №10 было передано уникальное оборудование, впервые представленное в Украине. Речь идет о койках для лечения пациентов с ожоговой травмой с флюидизированным воздухом.

Медоборудование передано от благотворительных фондов «УНИЛЕКС» и «Милосердие Виктор». Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации.

Отмечается, что Одесщина стала первым регионом в Украине, где появились супер-технологические кровати для лечения пациентов с ожоговой травмой.

Койки с флюидизированным воздухом PEARLS позволят улучшить качество оказания медицинской помощи при ожоговой травме, снизить количество осложнений, инфицирования ран и возникновения пролежней.

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За последние два года в Одессе почти в два с половиной раза возросло количество случаев ожоговых травм. Это связано в том числе и с обстрелами российских террористов. Ожоговое отделение Одесской городской клинической больницы №10 спасло и продолжает спасать сотни жизней как одесситов, так и пациентов из области.

Многие люди сейчас получают ожоги в результате российских обстрелов. Это не только военные, но и гражданские люди, дети. Не забываем и о факторе обычных бытовых пожаров. Нам важно не только сохранить каждую жизнь, но и обеспечить максимально безболезненное и быстрое выздоровление наших людей и облегчить работу врачам. Эти кровати и другое оборудование очень необходимы, – рассказал заместитель председателя Одесской ОВ Александр Харлов.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Пересыпском районе Одессы в поликлинике №3 открылось новейшее круглосуточное детское отделение травматологии. Важно, что хирургическая и травматологическая помощь в этом густонаселенном районе организована в режиме 24/7.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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