В Одесі добровільно деколонізувався ще один торговий центр – фотофакт

Торговий центр «Таврія-В Суворовський» більше не Суворовський. Власники добровільно прибрали ім’я імперського фельдмаршала з фасаду, не чекаючи, поки цього вимагатимуть активісти.
Цікавий фотофакт опублікував паблік «Одеса як вона є».
«Слідом за «Котовським» в Одесі позбавляються і «Суворовського», – йдеться у коментарі до фото.
Нагадаємо, раніше з торговельно-розважального центру City Center у Пересипському районі Одеси зняли частину вивіски «Котовський», оскільки, на думку активістів, вона, по-перше, російською мовою, а по-друге, прославляє комуністичного діяча часів СРСР.
Також «Одеське життя» повідомляло, що у п’ятницю, 13 вересня, в одеському парку Марка Твена демонтували пам’ятник російському та радянському письменнику Максиму Горькому.
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