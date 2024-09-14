В Одесі добровільно деколонізувався ще один торговий центр – фотофакт

Саботаж чи недбалість: чому одеська влада не поспішає демонтувати радянські символи Одеса продовжує позбуватися спадщини комуністичного минулого. Щоправда, процес цей відбувається не завжди цивілізованими методами. Але, якщо міська влада не поспішає прибирати з міського простору символіку радянського тоталітарного режиму, за справу беруться активісти. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В одеському парку демонтували пам’ятник письменнику Горькому В Одесі останнім часом активізувався процес дерусифікації та декомунізації. Сьогодні, 13 вересня, у парку Марка Твена демонтували пам’ятник російському і радянському письменнику Максиму Горькому. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В обмінниках Одеси можуть з’явитися різні курси для “синіх” та “білих” доларів У деяких одеських пунктах обміну валюти стали ділити долари США на два види: сині та білі. Під цю справу навіть змінюють електронні табло, виділяючи для купюр різних «кольорів» окремі рядки. Що це за «сині» і «білі долари», чим вони відрізняються, і чи коштують по різному, розбиралося «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ