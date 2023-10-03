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Одеситка закликала росіян захопити Одесу: для них тут багато роботи

Одеситка закликала росіян захопити Одесу: для них тут багато роботи

В Одесі викрили колаборантку. Жінка підтримувала дії російської армії та влади на території України та чекала, коли Одеса стане частиною росії.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як повідомляють правоохоронці, 57-річна мешканка Пересипського району у проросійськи налаштованих чат-ботах розміщувала дописи антиукраїнського контенту, у яких закликала до підтримки рішень та дій росіян в Україні.

Містянка в одному з популярних месенджерів виправдовувала збройну агресію росії проти України, з нетерпінням очікувала приєднання до росії.

Поліцейські навели приклади дій одеситки. Під публікацією про нібито влучання в один з об’єктів дронів жінка залишила заклик знищити підрозділ спецслужби, яка займається документуванням злочинів рф. А в новині про те, що жителька окупованого населеного пункту України продовжувала  підтримувати свою країну, одеситка закликала росіян скоріше приходити до Одеси, бо для них тут багато роботи.

Також одеситка стверджувала, що нібито росія є єдиною державою, яка захищає громадян України.

За словами правоохоронців, у правопорушниці вилучили мобільний телефон із доказами колабораційної діяльності – публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора.

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