Ритуал на грошах: як в Одесі шахрайка «прокляття» знімала (відео)

Про це розповіли в обласному управлінні поліції.

Правоохоронці встановили, що 45-річна одеситка, яка втиралася на вулиці в довіру до потерпілих, «віщувала», що їхнім дітям «пороблено» і пропонувала допомогу нібито у знятті прокляття. «Ритуал» вона проводила вже вдома у своїх жертв на грошах, які «під шумок» забирала із собою.

Так, 75-річній пенсіонерці шахрайка представилася знайомою її дочкі і в ході бесіди повідомила, що на її доньку наведено «порча», проте вона може провести відворотний ритуал.

Повіривши незнайомці, жінка похилого віку запросила її до себе додому, де та почала «знімати прокляття». Для проведення ритуалу їй знадобилися всі кошти, що були у будинку. Господиня віддала «ворожці» 7000 доларів та 19000 гривень. Завершивши «рятувальний» ритуал, гостя загорнула гроші в рушник і наказала покласти їх на шафу і кілька днів не чіпати. Сама ж, покидаючи будинок, тихенько забрала їх із собою.

Помітивши зникнення грошей, жінка розповіла все онукові, і той звернувся до поліції.

На встановлення особи зловмисниці та місця її знаходження правоохоронцям знадобилося кілька годин. У поліції також встановили, що, крім вищезгаданого шахрайства, нею вчинено ще чотири аналогічні злочини.

Під час проведення обшуку за місцем проживання аматорки «ритуалів» правоохоронці вилучили понад 12 тисяч доларів, понад 2,5 тисяч євро, понад 80 тисяч гривень та інші речові докази.

Шахрайку затримано. Їй загрожує від великого штрафу до позбавлення волі.

Раніше «Одеське життя» розповідало, як не стати жертвою інтернет-шахраїв.