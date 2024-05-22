Одесситка не платила ни копейки за товар в интернете: раскрыта схема мошенничества

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Пострадавший продавец из Закарпатья сообщила полицейским, что получила заказ от женщины на ночник и портативное зарядное устройство. Клиентка настояла на полной предоплате и прислала фото квитанции якобы успешного перевода денег на банковский счет продавца. Последняя, не проверив, что деньги действительно поступили на ее счет, отправила по почте товар заказчице.

Правоохранители установили, что женщину обманула жительница Одессы и направили собранные материалы тамошним коллегам.

Одесские полицейские установили, что одесситка под вымышленными именами создала несколько аккаунтов в одной из популярных социальных сетей, подыскивала там интернет-магазины и делала разные заказы. При этом настаивая на полной оплате товара сразу.

Создания впечатления реального покупателя, злоумышленница отправляла продавцам изображения фейковых квитанций о якобы успешном переводе им денег, который на самом деле не делала.

Некоторые доверчивые продавцы, не проверяя поступления средств, присылали по почте клиентке заказанный ею товар и оставались ни с чем.

Таким образом женщина обманула еще пятерых продавцов из других областей, некоторых неоднократно. В целом она совершила 30 сделок на сумму почти 70 тысяч гривен.

Женщине сообщили о подозрении в мошенничестве по ч.ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит до трех лет лишения свободы.

«Свою вину правонарушительница признает и выражает намерения возместить потерпевшим причиненный ущерб «, — отметили в полиции.