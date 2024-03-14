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Одесит “зі зв’язками” обдурив сім’ї військовослужбовців на мільйони гривень

Одесит “зі зв’язками” обдурив сім’ї військовослужбовців на мільйони гривень

В Одесі затримали чоловіка, який ошукав захисників та їхні сім’ї на понад 3,6 мільйона гривень, обіцяючи сприяти швидкому отриманню житла та держдопомоги. Жертвами шахрая стали 32 людини.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що одесит обіцяв військовослужбовцям, учасникам бойових дій та членам їхніх родин посприяти в прискоренні взяття на квартирний облік, виділенні безоплатного соціального житла і навіть додаткової грошової допомоги від держави на облаштування нових квартир.

Для переконання чоловік хвалився зв’язками в органах влади, зустрічі з “клієнтами” призначав у приміщенні однієї з державних установ, де брав у людей копії документів і ходив із ними службовими кабінетами, вдаючи, що “вирішує” їхні питання.

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За послугу чоловік вимагав від двох до шести тисяч доларів. Люди або передавали гроші чоловікові, або перераховували їх на його банківську картку. Кільком громадянам зловмисник навіть “повернув” по 25 і 163 тисячі гривень як грошову допомогу від держави нібито на облаштування майбутнього житла.

Завдяки цьому виверту довірливі люди ділилися інформацією про чоловіка з родичами та знайомими, таким чином залучаючи їх до послуг зловмисника. Після отримання грошей чоловік перестав виходити на зв’язок.

Не дочекавшись обіцяного, люди почали звертатися до поліції. Потерпілими визнано 32 людини, які віддали шахраєві понад 3,6 мільйона гривень.

Чоловікові повідомлено про підозру в шахрайстві, за яке йому загрожує до восьми років ув’язнення.

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