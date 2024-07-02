Одеситів запрошують безкоштовно обстежити серце: коли і де

Завтра, в середу, 3 липня 2024 року, в Одесі пройде День скринінгу серцево-судинних захворювань, в рамках якого всіх бажаючих запрошують звернутися до медустанов міста та безкоштовно пройти скринінг серцево-судинних хвороб: виміряти артеріальний тиск, частоту пульсу, зробити ЕКГ рівень глюкози у крові, отримати рекомендації лікаря.
Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.
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Акція проводитиметься за такими адресами:
КНП «Міська клінічна лікарня №1»
консультативно-діагностичне відділення №2 – вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, каб. №6а. Час роботи кабінету ЕКГ: з 11:00 до 15:30;
КНП “Міська лікарня №5”
консультативно-діагностична поліклініка – вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, каб. №18. Час роботи кабінету ЕКГ: з 10:00 до 13:00;
КНП “Міська лікарня № 8”
Фонтанська дор., 110, 2-й поверх, каб. №203. Час роботи кабінету ЕКГ: з 9:00 до 13:00;
КНП “Міська клінічна лікарня №10”
вул. Маршала Малиновського, 61а, 2-й поверх, каб. №2. Час роботи кардіолога: з 8:00 до 14:00; кабінет ЕКГ №6 – з 8:00 до 15:00;
КДЦ при КНП «Міська клінічна лікарня №11»
вул. Академіка Воробйова, 5г, 1-й поверх, каб. №1. Час роботи кабінету ЕКГ: з 9:00 до 14:00;
КНП “Консультативно-діагностичний центр №6”
вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 2-й поверх, каб. №202. Час роботи кабінету ЕКГ: з 9:00 до 15:00;
КНП “Консультативно-діагностичний центр №20”
вул. Левітана, 62, 3-й поверх, каб. №334. Час роботи кабінету ЕКГ: з 8:00 до 18:30;
КНП “Консультативно-діагностичний центр №29”
вул. Академіка Заболотного, 32а, 2 поверх, каб. №18. Час роботи кабінету ЕКГ: з 8:00 до 16:30;
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №2”
Час роботи кабінетів ЕКГ:
- вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26, 1-й поверх, каб. №6, з 9:00 до 15:00;
- вул. Сегедська, 16, 1-й поверх, каб. №13, з 9:00 до 15:00;
- вул. Базарна, 77, 1-й поверх, каб. №9, з 9:00 до 15:00;
- вул. Пастера, 56, 2 поверх, каб. №14, з 9:00 до 15:00;
- пров. Обсерваторна, 8, 2 поверх, каб. №27, з 9:00 до 15:00.
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №3”
Час роботи кабінетів ЕКГ:
- Фонтанська дорога, 110, каб. №9, з 8:00 до 20:00;
- Фонтанська дорога, 30/32, каб. №8, з 8:00 до 20:00;
- вул. Ільфа та Петрова, 63/1, каб. №23, з 8:00 до 20:00;
- пров. Ріслінга (Ушакова), 9, каб. №2, з 8:00 до 20:00;
- вул. Наукова (вул. Шишкіна), 48/1, каб. №3, з 8:00 до 20:00;
- Люстдорфська дорога, 170, каб. №2, з 8:00 до 20:00;
- вул. Юхима Геллера, 43, каб. №4, з 08:00 до 20:00.
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №4”
Час роботи кабінетів ЕКГ:
- вул. Левітана, 62, 2-й поверх, каб. №8, з 9:00 до 17:00;
- вул. Академіка Філатова, 7а, 1-й поверх, каб. №1, з 9:00 до 17:00.
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №5”
Час роботи кабінетів ЕКГ:
- вул. Семена Палія, 83/1, каб. №10, з 9:00 до 18:00;
- вул. Академіка Заболотного, 59/1, каб. №11, з 9:00 до 18:00;
- вул. Давида Ойстраха, 7, каб. №10, з 9:00 до 18:00.
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №16”
Час роботи кабінетів ЕКГ:
- вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, каб. №26, з 10:00 до 16:00;
- вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2, 1-й поверх, каб. №105, з 10:00 до 16:00;
- вул. Юхима Фесенка, 11, 2-й поверх, каб. №212, з 10:00 до 16:00;
- вул. Бугаївська, 46, 1-й поверх, каб. №7, з 10:00 до 16:00;
- вул. Болгарська, 38, 3 поверх, каб. №1, з 10:00 до 16:00.
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №18”
Час роботи кабінетів ЕКГ:
- вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1 поверх, каб. №8, з 9:00 до 16:00;
- вул. Отамана Чепіги, 54, 1-й поверх, каб. №112, з 9:00 до 16:00;
- вул. Торгова, 29/31, 4 поверх, каб. №424, з 9:00 до 16:00.
Серцево-судинні захворювання є провідними причинами інвалідності та смертності в Україні та в усьому світі. Запобігти їх розвитку та підвищити тривалість життя можна, якщо вплинути на основні фактори ризику: артеріальна гіпертензія, високий індекс маси тіла, підвищений рівень глюкози, вживання алкоголю та тютюну, недостатня фізична активність тощо.
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