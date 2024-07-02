Одеситів запрошують безкоштовно обстежити серце: коли і де

Як часто слід міняти зубну щітку: ви будете здивовані Міняти зубну щітку, як і багато предметів, якими ми щодня користуємося, необхідно з певною періодичністю. Але деякі люди ігнорують цей факт і користуються своєю зубною щіткою роками. Такий підхід не призведе до економії коштів, а навпаки – може обернутися в майбутньому різними проблемами зі здоров’ям і куди більш відчутними витратами на лікування. У День народження зубної щітки. «Одеське життя» розповідає, як часто потрібно міняти зубну щітку, як її правильно зберігати і що можна зробити зі старою щіткою. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Готуємося до сезону амброзії: як позбутися алергії на цю рослину Амброзія в Одесі масово цвіте в період з кінця липня до початку жовтня. Для лікарів-алергологів у цей час активізується сезон активної роботи, а для одеситів — період чхання та нежитю. До Міжнародного дня амброзії, «Одеське життя» дізналося, як боротися з рослиною амброзія і з алергією на неї. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ