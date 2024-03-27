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Одеситів просять економити електроенергію в пікові години: які прилади краще не вмикати

Одеситів просять економити електроенергію в пікові години: які прилади краще не вмикати

З огляду на ситуацію в енергосистемі, в Одесі запроваджено невідкладні заходи з економії електроенергії. Сьогодні, 27 березня, на маршрути знову вийшла тільки половина рухомого складу міського електротранспорту, діють графіки погодинних відключень.

Як повідомили в “Укренерго”, в Одеській області фахівці відновили частину обладнання на одній із постраждалих від обстрілів підстанцій. Завдяки цьому вдалося підвищити здатність високовольтних мереж передавати електроенергію та зменшити періоди обмеження споживання.

Наразі в місті відновлює роботу близько 50% електротранспорту, для побутових споживачів діють графіки погодинних відключень.

Також енергетики усунули наслідки негоди, яка вирувала в області ввечері 25 березня. Відремонтовано 37 повітряних ліній і 577 трансформаторних підстанцій у 85 населених пунктах. Понад 32 тисячі будинків, які були знеструмлені через негоду, знову зі світлом.

В Одесі з метою економії скорочено використання вуличного освітлення. Організаціям і підприємствам рекомендовано скоротити споживання електроенергії, зокрема тієї, що витрачається на вуличне освітлення, вивіски, борди, зайве освітлення в магазинах, кафе, торгово-розважальних центрах та інших закладах.

Відповідні рішення ухвалили на позачергових засіданнях комісії з питань ТЕБ та НС Виконкому Одеської міськради.

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Одеська мерія звертається до одеситів із проханням заощаджувати електроенергію і максимально обмежити використання енерговитратних приладів, особливо в пікові години споживання електроенергії з 06.00-09.00 і з 17.00-23.00.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

  • електрообігрівачі;
  • бойлери;
  • кухонна електроплита;
  • мікрохвильова піч;
  • пральна машина;
  • електрична духова шафа;
  • електрочайник (кавоварка);
  • праска;
  • посудомийна машина;
  • кондиціонер;
  • пилосос;
  • телевізор.

Нагадаємо, після ранкового обстрілу 22 березня повного блекауту в Україні не сталося, хоча росія здійснила найбільшу з початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Для покриття дефіциту генерації через обстріли йде імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

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