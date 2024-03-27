Одеситів просять економити електроенергію в пікові години: які прилади краще не вмикати

З огляду на ситуацію в енергосистемі, в Одесі запроваджено невідкладні заходи з економії електроенергії. Сьогодні, 27 березня, на маршрути знову вийшла тільки половина рухомого складу міського електротранспорту, діють графіки погодинних відключень.
Як повідомили в “Укренерго”, в Одеській області фахівці відновили частину обладнання на одній із постраждалих від обстрілів підстанцій. Завдяки цьому вдалося підвищити здатність високовольтних мереж передавати електроенергію та зменшити періоди обмеження споживання.
Наразі в місті відновлює роботу близько 50% електротранспорту, для побутових споживачів діють графіки погодинних відключень.
Також енергетики усунули наслідки негоди, яка вирувала в області ввечері 25 березня. Відремонтовано 37 повітряних ліній і 577 трансформаторних підстанцій у 85 населених пунктах. Понад 32 тисячі будинків, які були знеструмлені через негоду, знову зі світлом.
В Одесі з метою економії скорочено використання вуличного освітлення. Організаціям і підприємствам рекомендовано скоротити споживання електроенергії, зокрема тієї, що витрачається на вуличне освітлення, вивіски, борди, зайве освітлення в магазинах, кафе, торгово-розважальних центрах та інших закладах.
Відповідні рішення ухвалили на позачергових засіданнях комісії з питань ТЕБ та НС Виконкому Одеської міськради.
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Одеська мерія звертається до одеситів із проханням заощаджувати електроенергію і максимально обмежити використання енерговитратних приладів, особливо в пікові години споживання електроенергії з 06.00-09.00 і з 17.00-23.00.
Найбільш енерговитратними є такі прилади:
- електрообігрівачі;
- бойлери;
- кухонна електроплита;
- мікрохвильова піч;
- пральна машина;
- електрична духова шафа;
- електрочайник (кавоварка);
- праска;
- посудомийна машина;
- кондиціонер;
- пилосос;
- телевізор.
Нагадаємо, після ранкового обстрілу 22 березня повного блекауту в Україні не сталося, хоча росія здійснила найбільшу з початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Для покриття дефіциту генерації через обстріли йде імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.