Одесити можуть допомогти захистити порти Дунаю: як це зробити

Одеські волонтери, відомі як “Технарі”, оголосили збір коштів на закупівлю 50 прожекторів для ППО, яка захищає порти Дунаю.

Про це написав координатор волонтерського гурту Геннадій Сульдін на своїй facebook-сторінці.

“Технарі”, відомі своєю розробкою єППО, зараз оголосили збір, щоб допомогти ППО південних районів Одеської області захистити Рені, Ізмаїл та всі наші населені пункти вздовж Дунаю.

За словами Геннадія Сульдіна, кількість мобільних вогневих груп зростає, зростає та їх ефективність. Але держава може забезпечити ці групи лише зброєю – кулеметами та ПЗРК.

Все інше, а це прожектори, тепловізори, зарядні станції тощо. повинні забезпечити волонтери та донатори, тобто ми з вами. Можна, звичайно, чекати, коли це зробить держава, але на той час, боюсь, від міст на Дунаї нічого не залишиться, –

написав волонтер.

Також Сульдін написав, що для Дунаю потрібно 50 прожекторів. Вартість одного – 11 тисяч гривень.

Особисто від себе волонтерів віддав на збір 63 тисячі — майже 6 прожекторів.

За кожен донат від 1000 і більше даруємо гільзу від Гепарда, якої збили шахед. За кілька ночей атак Гепард добре полював — гільзи є, –

заохотив охочих взяти участь у зборі волонтер.

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/4KhAA1M3a3

Номер карти банки:

5375 4112 0202 8960;

https://send.monobank.ua/jar/4KhAA1M3a3 Номер карти банки: 5375 4112 0202 8960; ПриватБанк – 5218 5722 3003 7884 Геннадій Сульдін.

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