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Відомим одеським волонтерам дозволили купувати зброю

Відомим одеським волонтерам дозволили купувати зброю

Одеський благодійний Фонд “Корпорація монстрів” отримав державну ліцензію на закупівлю озброєнь.

Важливою новиною поділилася засновниця фонду Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у facebook.

За її словами, для отримання дозволу довелося пройти справжній “квест”. Зібрати купу паперів, дозволів, договорів. У цьому “монстрам” допомагали військові, юристи та різноманітні консультанти.

І тепер, за словами Катерини, волонтери зможуть за донати закупити, наприклад, міномети.

“Я люблю ці прилади, по-перше вони красиві. А по-друге, вони дуже допомагають війську. Поки що це тільки мрії, але це розширення можливостей і це дуже круто”, – зазначила Ножевнікова.

І пообіцяла найближчим часом відкрити відповідне збирання коштів.

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