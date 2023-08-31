Відомим одеським волонтерам дозволили купувати зброю

Одеський благодійний Фонд “Корпорація монстрів” отримав державну ліцензію на закупівлю озброєнь.

Важливою новиною поділилася засновниця фонду Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у facebook.

За її словами, для отримання дозволу довелося пройти справжній “квест”. Зібрати купу паперів, дозволів, договорів. У цьому “монстрам” допомагали військові, юристи та різноманітні консультанти.

І тепер, за словами Катерини, волонтери зможуть за донати закупити, наприклад, міномети.

“Я люблю ці прилади, по-перше вони красиві. А по-друге, вони дуже допомагають війську. Поки що це тільки мрії, але це розширення можливостей і це дуже круто”, – зазначила Ножевнікова.

І пообіцяла найближчим часом відкрити відповідне збирання коштів.

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