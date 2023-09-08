Новости Одессы и Одесской области

Одесситы могут помочь защитить порты Дуная: как это сделать

Одесситы могут помочь защитить порты Дуная: как это сделать

Одесские волонтеры, известные как “Технари”, объявили сбор средств для закупки 50 прожекторов для ПВО, которая защищает порты Дуная. 

Об этом написал координатор волонтерской группы Геннадий Сульдин на своей facebook-странице.

“Технари”, известные своей разработкой єППО, сейчас объявили сбор, чтобы помочь ПВО южных районов Одесской области защитить Рени, Измаил и все наши населенные пункты вдоль Дуная.

По словам Геннадия Сульдина, число мобильных огневых групп растет, растет и их эффективность. Но государство может обеспечить эти группы только оружием – пулеметами и ПЗРК.

Все остальное, а это прожекторы, тепловизоры, зарядные станции и т.п. должны обеспечить волонтеры и донаторы, то есть мы с вами. Можно, конечно, ждать, когда это сделает государство, но к тому времени, боюсь, от городов на Дунае ничего не останется, —

написал волонтер.

Также Сульдин написал, что для Дуная нужно 50 прожекторов. Стоимость одного — 11 тысяч гривен.

Лично от себя волонтеров отдал на сбор 63 тысячи — это почти 6 прожекторов.

За каждый донат от 1000 и больше дарим гильзу от Гепарда, которой сбили “шахед”. За несколько ночей атак Гепард хорошо охотился — гильзы есть, —

поощрил желающих участвовать в сборе волонтер.

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    5375 4112 0202 8960;
  • ПриватБанк – 5218 5722 3003 7884 Геннадий Сульдин.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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