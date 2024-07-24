Одесити можуть безкоштовно обстежитись на гепатити: адреси

Як повідомляють у прес-службі одеської мерії, захід присвячений Всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами, який відзначається щорічно 28 липня.

Тест на гепатити та ВІЛ можна зробити безкоштовно у свого сімейного лікаря або за наступними адресами:

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2

пров. Обсерваторний, 8, каб. №7, з 9:00 до 15:00;

вул. Сегедська, 16, каб. №3, з 9:00 до 15:00;

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26, каб. №8, з 8:00 до 16:00;

вул. Пастера, 56, каб. №25, з 9:00 до 15:00;

відділення «Клініка, дружня до молоді», вул. Базарна, 77, каб. №1, з 9:00 до 15:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №3

Фонтанська дор., 30/32, каб. №16, з 8:00 до 18:00;

Фонтанська дор., 110, каб. №6, з 8:00 до 18:00;

вул. Ільфа та Петрова, 63/1, каб. № 23, з 8:00 до 18:00;

пров. Ріслінга, 9, каб. №2, з 8:00 до 18:00;

вул. Наукова, 48/1 (Шишкіна), каб. №3, з 8:00 до 18:00;

Люстдорфська дор., 170, каб. №5, з 8:00 до 18:00;

вул. Юхима Гелера, 43, каб. №6, з 8:00 до 18:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №4

вул. Левітана, 62, 2-й поверх, каб. №10, з 10:00 до 15:00;

вул. Академіка Філатова, 7а, 1 поверх, каб. №9, з 10:00 до 15:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №5

З 9:00 до 18:00 у кабінетах сімейних лікарів за адресами:

вул. Семена Палія, 83/1;

вул. Семена Палія, 88;

вул. Академіка Заболотного, 59/1;

вул. Академіка Заболотного, 41а;

вул. Семена Палія, 58;

вул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Добровольського, 159.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №16

вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, каб. №26, з 10:00 до 16:00;

вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2, 1 поверх, каб. №105, з 10:00 до 16:00;

вул. Юхима Фесенка, 11, 2-й поверх, каб. №212, з 10:00 до 16:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №18

вул. Героїв оборони Одеси, 52, каб. №14, з 9:00 до 16:00;

вул. Лузанівська, 67, каб. №1, з 9:00 до 13:00;

вул. Семена Палія, 88, каб. №5, з 9:00 до 16:00;

вул. Отамана Чепіги, 54, каб. №205, з 9:00 до 16:00;

вул. Академіка Воробйова, 5, каб. №19, з 9:00 до 16:00;

вул. Торгівельна, 29/31, каб. №424, з 9:00 до 16:00.

Консультативно-діагностичний центр №6

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, каб. №103, з 8:00 до 12:00.

Консультативно-діагностичний центр №20

вул. Левітана, 62, 3-й поверх, каб. №345, з 8:00 до 12:00.

Консультативно-діагностичний центр №29

вул. Академіка Заболотного, 32а, 2 поверх, каб. №25, з 8:00 до 19:00;

вул. Академіка Заболотного, 13а, 1 поверх, каб. №15, з 9:00 до 15:00.

Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом

вул. Мечнікова, 132/7, каб. №13, з 9:00 до 15:30;

вул. Отамана Головатого, 30, 1-й поверх, каб. №1, з 9:00 до 15:30;

вул. Академіка Воробйова, 5а, корпус №10, з 9:00 до 15:30;

просп. Добровольського, 100, каб. №10, з 9:00 до 15:30 (вхід з боку травмпункту).

Міська клінічна лікарня №1

Консультативно-діагностичні відділення:

вул. Болгарська, 38, 3 поверх, клініко-діагностична лабораторія з 10:00 до 15:00;

вул. М’ясоїдівська, 32, відділення екстреної медичної допомоги, каб. №1 з 10:00 до 15:00;

вул. Богдана Хмельницького, 5, травмпункт, каб. №3, з 10:00 до 15:00.

Міська лікарня №5

вул. Троїцька, 38, 4 поверх, каб. №82, з 9:00 до 13:00.

Міська лікарня №8

Фонтанська дор., 110, 1-й поверх, каб. №113, з 9:00 до 12:00.

Міська клінічна лікарня №10, КДЦ:

вул. Маршала Малиновського, 61а, 2-й поверх, каб. №3, з 8:00 до 15:00.

Міська клінічна лікарня №11, КДЦ:

вул. Академіка Воробйова, 5г, 1-й поверх, каб. №3 (маніпуляційна), з 8:00 до 13:00.

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