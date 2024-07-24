Одесити можуть безкоштовно обстежитись на гепатити: адреси

Завтра, у четвер, 25 липня 2024 року, у медзакладах Одеси усі бажаючі можуть безкоштовно зробити тест на вірусні гепатити В та С. Обстеження проводитиметься за допомогою швидких мультитестів, тому відвідувачі медустанов можуть анонімно перевірити свій ВІЛ-статус.
Як повідомляють у прес-службі одеської мерії, захід присвячений Всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами, який відзначається щорічно 28 липня.
Тест на гепатити та ВІЛ можна зробити безкоштовно у свого сімейного лікаря або за наступними адресами:
Центр первинної медико-санітарної допомоги №2
- пров. Обсерваторний, 8, каб. №7, з 9:00 до 15:00;
- вул. Сегедська, 16, каб. №3, з 9:00 до 15:00;
- вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26, каб. №8, з 8:00 до 16:00;
- вул. Пастера, 56, каб. №25, з 9:00 до 15:00;
- відділення «Клініка, дружня до молоді», вул. Базарна, 77, каб. №1, з 9:00 до 15:00.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №3
- Фонтанська дор., 30/32, каб. №16, з 8:00 до 18:00;
- Фонтанська дор., 110, каб. №6, з 8:00 до 18:00;
- вул. Ільфа та Петрова, 63/1, каб. № 23, з 8:00 до 18:00;
- пров. Ріслінга, 9, каб. №2, з 8:00 до 18:00;
- вул. Наукова, 48/1 (Шишкіна), каб. №3, з 8:00 до 18:00;
- Люстдорфська дор., 170, каб. №5, з 8:00 до 18:00;
- вул. Юхима Гелера, 43, каб. №6, з 8:00 до 18:00.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №4
- вул. Левітана, 62, 2-й поверх, каб. №10, з 10:00 до 15:00;
- вул. Академіка Філатова, 7а, 1 поверх, каб. №9, з 10:00 до 15:00.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №5
З 9:00 до 18:00 у кабінетах сімейних лікарів за адресами:
- вул. Семена Палія, 83/1;
- вул. Семена Палія, 88;
- вул. Академіка Заболотного, 59/1;
- вул. Академіка Заболотного, 41а;
- вул. Семена Палія, 58;
- вул. Давида Ойстраха, 7;
- просп. Добровольського, 159.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №16
- вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, каб. №26, з 10:00 до 16:00;
- вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2, 1 поверх, каб. №105, з 10:00 до 16:00;
- вул. Юхима Фесенка, 11, 2-й поверх, каб. №212, з 10:00 до 16:00.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №18
- вул. Героїв оборони Одеси, 52, каб. №14, з 9:00 до 16:00;
- вул. Лузанівська, 67, каб. №1, з 9:00 до 13:00;
- вул. Семена Палія, 88, каб. №5, з 9:00 до 16:00;
- вул. Отамана Чепіги, 54, каб. №205, з 9:00 до 16:00;
- вул. Академіка Воробйова, 5, каб. №19, з 9:00 до 16:00;
- вул. Торгівельна, 29/31, каб. №424, з 9:00 до 16:00.
Консультативно-діагностичний центр №6
- вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, каб. №103, з 8:00 до 12:00.
Консультативно-діагностичний центр №20
- вул. Левітана, 62, 3-й поверх, каб. №345, з 8:00 до 12:00.
Консультативно-діагностичний центр №29
- вул. Академіка Заболотного, 32а, 2 поверх, каб. №25, з 8:00 до 19:00;
- вул. Академіка Заболотного, 13а, 1 поверх, каб. №15, з 9:00 до 15:00.
Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом
- вул. Мечнікова, 132/7, каб. №13, з 9:00 до 15:30;
- вул. Отамана Головатого, 30, 1-й поверх, каб. №1, з 9:00 до 15:30;
- вул. Академіка Воробйова, 5а, корпус №10, з 9:00 до 15:30;
- просп. Добровольського, 100, каб. №10, з 9:00 до 15:30 (вхід з боку травмпункту).
Міська клінічна лікарня №1
Консультативно-діагностичні відділення:
- вул. Болгарська, 38, 3 поверх, клініко-діагностична лабораторія з 10:00 до 15:00;
- вул. М’ясоїдівська, 32, відділення екстреної медичної допомоги, каб. №1 з 10:00 до 15:00;
- вул. Богдана Хмельницького, 5, травмпункт, каб. №3, з 10:00 до 15:00.
Міська лікарня №5
- вул. Троїцька, 38, 4 поверх, каб. №82, з 9:00 до 13:00.
Міська лікарня №8
- Фонтанська дор., 110, 1-й поверх, каб. №113, з 9:00 до 12:00.
- Міська клінічна лікарня №10, КДЦ:
- вул. Маршала Малиновського, 61а, 2-й поверх, каб. №3, з 8:00 до 15:00.
Міська клінічна лікарня №11, КДЦ:
- вул. Академіка Воробйова, 5г, 1-й поверх, каб. №3 (маніпуляційна), з 8:00 до 13:00.
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