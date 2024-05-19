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«Їх катують!..»: в Одесі пройшла акція на підтримку полонених азовців (фото)

«Їх катують!..»: в Одесі пройшла акція на підтримку полонених азовців (фото)

В Одесі пройшла акція на підтримку наших азовців, які все ще перебувають у полоні. Вона спрямована на привернення уваги до долі наших полонених героїв-азовців.

«Полон вбиває!», «Вони все ще у полоні!», «Їх катують!», «Free Azov» – з такими та іншими гаслами учасники акції в Одесі проїхали на автомобілях, а потім вийшли на головну вулицю міста.

Акция в защиту военнопленных в Одессе
Акция в защиту военнопленных в Одессе3
Акция в защиту военнопленных в Одессе
Акция в защиту военнопленных в Одессе
Акция в защиту военнопленных в Одессе6
Акция в защиту военнопленных в Одессе
Акция в защиту военнопленных в Одессе8

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Яка ж ти страшна, війна!.. Травневий вихідний… Тепло, і в місцевих кав’ярнях на Дерибасівській сидять люди, лунає музика… А поруч – акція на підтримку тих, хто вже давно перебуває у полоні, і про долю багатьох з них нічого не відомо…

Нагадаємо, це далеко не перша акція, яка проходить в Одесі на підтримку полонених. Багато хто з учасників цієї акції – рідні та близькі азовців. Вони сподіваються на краще… Вони вірять, їхні рідні хлопці та дівчата повернуться додому…

Акция в защиту военнопленных в Одессе9
Акция в защиту военнопленных в Одессе
Акция в защиту военнопленных в Одессе10
Акция в защиту военнопленных в Одессе11
Акция в защиту военнопленных в Одессе12
Акция в защиту военнопленных в Одессе13
Акция в защиту военнопленных в Одессе14

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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