«Їх катують!..»: в Одесі пройшла акція на підтримку полонених азовців (фото)

«Полон вбиває!», «Вони все ще у полоні!», «Їх катують!», «Free Azov» – з такими та іншими гаслами учасники акції в Одесі проїхали на автомобілях, а потім вийшли на головну вулицю міста.

Яка ж ти страшна, війна!.. Травневий вихідний… Тепло, і в місцевих кав’ярнях на Дерибасівській сидять люди, лунає музика… А поруч – акція на підтримку тих, хто вже давно перебуває у полоні, і про долю багатьох з них нічого не відомо…

Нагадаємо, це далеко не перша акція, яка проходить в Одесі на підтримку полонених. Багато хто з учасників цієї акції – рідні та близькі азовців. Вони сподіваються на краще… Вони вірять, їхні рідні хлопці та дівчата повернуться додому…

Фото авторки