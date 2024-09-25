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В Одесі рідні полонених протестували біля офісу Червоного Хреста (фоторепортаж)

В Одесі рідні полонених протестували біля офісу Червоного Хреста (фоторепортаж)

Сьогодні, 25 вересня, родичі полонених і зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ прийшли під стіни офісу одеського відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Вони звинувачують організацію в бездіяльності.

На акції побували журналісти «Одеського життя».

Організатором акції виступив Veterans Hub Odesa. Одесити вийшли з плакатами і прапорами військових частин, а також з фотографіями своїх родичів, друзів і знайомих, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

акція біля Червоного Хреста
акція біля Червоного Хреста
акція біля Червоного Хреста
акція біля Червоного Хреста

Родичі військовослужбовців звинувачують представників Міжнародного комітету Червоного Хреста в замовчуванні тортур українських полонених у росії.

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акція біля Червоного Хреста
акція біля Червоного Хреста
акція біля Червоного Хреста
акція біля Червоного Хреста

Учасники акції чекають від представників Одеського відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста чесних відповідей на запитання: Чому світ не дізнається про це від МКЧХ через публічні заяви? Чому не забезпечується виконання Женевської конвенції? Чому МКЧХ не сприяє обмінам військовополонених? Які дії МКЧХ вживає для контролю умов утримання полонених?

акція біля Червоного Хреста
акція біля Червоного Хреста
акція біля Червоного Хреста

Зазначимо, до пікетувальників ніхто з представників Червоного Хреста так і не вийшов. Ба більше, з будівлі організації зняли таблички.

Нагадаємо, вже понад рік по суботах одесити проводять акцію протесту «Гроші на ЗСУ».

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