Російський агент шпигував за одеськими мисливцями за «шахедами» і нацгвардійцями

Про це повідомили в СБУ та Одеській обласній прокуратурі.

Встановлено, що 63-річний одесит добровільно погодився на співпрацю зі співробітником військової розвідки рф.

Для виконання ворожих завдань він регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано фотографував військові об’єкти. Розвіддані агент відправляв електронною поштою.

Пріоритетними цілями ворога були тимчасові бази підрозділів об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють», які виконують завдання на південному фронті.

Також окупанти планували вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп ППО.

Співробітники СБУ затримали чоловіка «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

«Також було проведено додаткові заходи для гарантування безпеки пунктів базування українських військ», – ідеться в повідомленні.

Під час обшуку у квартирі затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності.

Підозрюваному повідомили про підозру в держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Наразі одесит перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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