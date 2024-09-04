В Одесі бухгалтерка заводу здавала росіянам позиції військових

Про це повідомили в СБУ та Одеській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила в поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи в телеграм.

Особливий інтерес для ворога становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.

За вказівкою окупанта агентка об’їжджала місто громадським транспортом і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників. Зібрані дані інформаторка надсилала через месенджер Telegram разом із позначками на скріншотах Google Maps.

«Загалом у такий спосіб жінка встигла передати дані про щонайменше 10 об’єктів. При цьому підозрювана усвідомлювала, що надану нею інформацію ворог може використати для нанесення ракетних ударів по вказаних об’єктах», – повідомили в прокуратурі.

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Під час обшуків у помешканні зрадниці виявлено мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Жінці повідомили затриманій про підозру в держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.