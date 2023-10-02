Новини Одеси та Одеської області

Одесит допомагав російській армії вбивати земляків

Одесит допомагав російській армії вбивати земляків

Мешканець Одеси прагнув, аби Одеську область окупували росіяни. Він передавав ворогу координати розташування українських військових, місцезнаходження систем ППО та пересування техніки.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Окрім державної зради, чоловіка обвинувачують у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами, йдеться у повідомленні прокуратури.

Зрадник-шпигун

Слідчі встановили, що обвинувачений дуже жадав окупації Одещини. Тому пішов на співпрацю з ворогом — займався розвідувально-підривною роботою для військової розвідки головного управління генерального штабу зс рф та виконувати їх завдання.

Він збирав дані про місця розташування військових частин, особового складу і техніки ЗСУ та НГУ, а також дислокацію і переміщення систем ППО в Одесі.

Ідентифікаційні дані передавав куратору через месенджер Telegram під псевдонімом «Diezel».

переписка зрадника

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами листування з офіцером генштабу зс рф, а також зброю та боєприпаси.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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