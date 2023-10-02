Одесит допомагав російській армії вбивати земляків

Мешканець Одеси прагнув, аби Одеську область окупували росіяни. Він передавав ворогу координати розташування українських військових, місцезнаходження систем ППО та пересування техніки.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Окрім державної зради, чоловіка обвинувачують у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами, йдеться у повідомленні прокуратури.
Слідчі встановили, що обвинувачений дуже жадав окупації Одещини. Тому пішов на співпрацю з ворогом — займався розвідувально-підривною роботою для військової розвідки головного управління генерального штабу зс рф та виконувати їх завдання.
Він збирав дані про місця розташування військових частин, особового складу і техніки ЗСУ та НГУ, а також дислокацію і переміщення систем ППО в Одесі.
Ідентифікаційні дані передавав куратору через месенджер Telegram під псевдонімом «Diezel».
Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами листування з офіцером генштабу зс рф, а також зброю та боєприпаси.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.
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