Новости Одессы и Одесской области

Одессит помогал российской армии убивать соотечественников

Одессит помогал российской армии убивать соотечественников

Житель Одессы желал, чтобы Одесскую область оккупировали россияне. Он передавал врагу координаты расположения украинских военных, местонахождение систем ПВО и передвижения техники.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Кроме государственной измены, мужчину обвиняют в незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, говорится в сообщении прокуратуры.

Зрадник-шпигун

Следователи установили, что обвиняемый очень стремился к оккупации Одесщины. Поэтому пошел на сотрудничество с врагом — занимался разведывательно-подрывной работой для военной разведки главного управления генерального штаба россии и выполнял их задачи.

Он собирал данные о местоположениях воинских частей, личном составе и технике ВСУ и НГУ, а также дислокации и перемещении систем ПВО в Одессе.

Идентификационные данные передавал куратору через мессенджер Telegram под псевдонимом «Diezel».

переписка зрадника

Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с офицером генштаба россии, а также оружие и боеприпасы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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