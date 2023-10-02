Одессит помогал российской армии убивать соотечественников

Житель Одессы желал, чтобы Одесскую область оккупировали россияне. Он передавал врагу координаты расположения украинских военных, местонахождение систем ПВО и передвижения техники.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Кроме государственной измены, мужчину обвиняют в незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи установили, что обвиняемый очень стремился к оккупации Одесщины. Поэтому пошел на сотрудничество с врагом — занимался разведывательно-подрывной работой для военной разведки главного управления генерального штаба россии и выполнял их задачи.

Он собирал данные о местоположениях воинских частей, личном составе и технике ВСУ и НГУ, а также дислокации и перемещении систем ПВО в Одессе.

Идентификационные данные передавал куратору через мессенджер Telegram под псевдонимом «Diezel».

Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с офицером генштаба россии, а также оружие и боеприпасы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

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