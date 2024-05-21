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Одесит дистанційно організував банду, яка тероризувала підприємців

Одесит дистанційно організував банду, яка тероризувала підприємців

Неодноразово судимий одесит, перебуваючи у СІЗО, разом із двома подільниками “на волі” вимагали від підприємців неіснуючі борги. У разі незгоди віддати гроші, бандити погрожували та влаштовували фізичні розправи.

Про це повідомляє СБУ та Одеська обласна прокуратура.

Керував злочинним угрупованням раніше неодноразово засуджений одесит, який давав вказівки членам банди, перебуваючи у міському слідчому ізоляторі. Його спільниками стали два знайомі з кримінальним минулим, які були «на волі».

Як встановило слідство, учасники банди причетні до низки розбійних нападів та інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

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“У разі незгоди віддати гроші – переслідували потерпілих, вдавалися до побиття та психологічного тиску. Також погрожували фізичною розправою. Побоюючись за своє життя та здоров’я, жертви передавали кошти”, – розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці вже встановили трьох постраждалих, яким завдано збитків на понад півтори тисячі доларів.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у здирстві за ч. 4 ст. 189 КК України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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