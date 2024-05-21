Одесит дистанційно організував банду, яка тероризувала підприємців

Про це повідомляє СБУ та Одеська обласна прокуратура.

Керував злочинним угрупованням раніше неодноразово засуджений одесит, який давав вказівки членам банди, перебуваючи у міському слідчому ізоляторі. Його спільниками стали два знайомі з кримінальним минулим, які були «на волі».

Як встановило слідство, учасники банди причетні до низки розбійних нападів та інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

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“У разі незгоди віддати гроші – переслідували потерпілих, вдавалися до побиття та психологічного тиску. Також погрожували фізичною розправою. Побоюючись за своє життя та здоров’я, жертви передавали кошти”, – розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці вже встановили трьох постраждалих, яким завдано збитків на понад півтори тисячі доларів.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у здирстві за ч. 4 ст. 189 КК України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.