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В Одесі рекетири під виглядом СБУ вибивали гроші з військовозобов’язаних

В Одесі рекетири під виглядом СБУ вибивали гроші з військовозобов’язаних

В Одесі затримали двох чоловіків, які під виглядом СБУ В Одесі затримали двох чоловіків, які під виглядом СБУ «обкладали даниною» військовозобов’язаних. Своїх жертв здирники залякували мобілізацією та загрозою фізичної розправи.

На чисту воду зловмисників вивели слідчі Нацполіції спільно із працівниками управління Внутрішньої безпеки СБУ.

Правоохоронці встановили, що рекетирством займалися двоє мешканців Одещини, один із яких судимий за крадіжки. Вони знаходили чоловіків, які за віком підлягають мобілізації, і, використовуючи підроблені документи співробітників СБУ, вимагали гроші як відкуп від мобілізації.

Для переконливості зловмисники підробили собі шеврони СБУ та висунули своїм жертвам фальшиве посвідчення співробітника української спецслужби.

У разі відмови платити – рекетири загрожували викраденням та фізичною розправою.

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Затримали здирників під час отримання 20 тис. доларів від місцевого мешканця.

Під час затримання у них вилучили підроблені посвідчення співробітників спецслужби, амуніцію з її емблемами, мобільні телефони та 4900 доларів.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Підозрювані поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські піклуються про обрання ним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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