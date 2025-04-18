Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Тревогу в регионе объявили в 21:50. По информации военных, сначала была обнаружена одна высокоскоростная цель, двигавшаяся в направлении Одессы. Вскоре появились данные о другой цели, направлявшейся к Татарбунарам.
Около 21:58 Воздушные силы дополнительно предупредили население о угрозе баллистического удара с южного направления.
Впоследствии появилось сообщение, что в результате комбинированной атаки произошло возгорание фермерских складов в Одесской области. Информации о пострадавших не поступало. В населенном пункте Тузлы исчезли электроснабжение и мобильная связь.
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