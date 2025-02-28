полезные ископаемые
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По оценкам издания, минеральные ископаемые Одесской области имеют стоимость в 10 миллиардов долларов. Аналогичные показатели зафиксированы в Херсонской и Черновицкой областях.

Основная причина — наличие преимущественно строительных материалов: песка, суглинков, цементного и керамзитового сырья, гравия, гальки и гранитов.

ископаемые

Общая стоимость полезных ископаемых Украины, по данным Forbes, составляет 14,8 триллиона долларов.

Самыми богатыми регионами стали Донецкая, Днепропетровская и Луганская области, на которые приходится более 70% общей суммы.

Основную долю добычи составляет каменный уголь (62%), железная руда (14%), а доля других ресурсов не превышает 5%.

Общий объем минеральных запасов страны оценивается в 111 миллиардов тонн.

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