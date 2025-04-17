За повідомленням пресслужби мерії міста, на даний момент це 11 машин:

4 потужні установки були надані в рамках програми розвитку ООН (UNDP) за підтримки урядів Японії, Норвегії та Швеції;

ще 7 установок (менш потужних, для квартальних котелень) одеська мерія отримала від Німецької агенції GIZ.

Перша установка вже запущена – наступної зими вона забезпечуватиме роботу однієї з районних котелень міста. Крім того, зараз тривають роботи з монтажу ще п’яти установок.

Повідомляється, що такі роботи досить масштабні – вони включають прокладання кабельних ліній, будівництво фундаментів, підключення до зовнішніх газових та електричних мереж тощо.

Загалом Одеса очікує від партнерів 16 газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 31,8 МВт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією всю критичну інфраструктуру міста. Решта має надійти протягом цього та наступного року.

«Ми всі живемо в Одесі, і важливість цього питання очевидна кожному. До нового опалювального сезону ми повинні встигнути встановити та підключити максимальну кількість установок, забезпечивши їхнє підʼєднання не лише з котельнями, а й з іншими об’єктами критичної інфраструктури», – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Раніше «Одесская жизнь» повідомляла, що міські лікарні Одеси та області оснащують новими котельнями.