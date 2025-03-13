Як розповів міський голова Геннадій Труханов, ця установка здатна видавати 3,3 МВт на годину.

«Для роботи котельні потрібна десь половина. Надалі ми плануємо перенаправляти залишок для забезпечення роботи інших обʼєктів критичної інфраструктури», – зазначив Труханов.

Як повідомили у мерії, даний проєкт реалізується в межах децентралізації генерації за підтримки міжнародних партнерів з Японії, Норвегії, Швеції та ПРООН з метою підвищення енергостійкості та безпеки одеської громади.

Наразі ведуться роботи з підключення ще трьох когенераційних установок, які вже доставлені до міста.

Усього на замовлення ПРООН для Одеси буде виготовлено 9 установок загальною потужністю 30 МВт.

Крім того, до міста прибуло 7 когенераційних установок від німецької агенції GIZ. Усі вони будуть встановлені на квартальних котельнях, дві з них уже в процесі підключення. Найближчим часом надійдуть комплектуючі для підключення інших п’яти.

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