По сообщению пресс-службы мэрии города, на данный момент это 11 машин:

4 мощные установки были предоставлены в рамках программы развития ООН (UNDP) при поддержке правительств Японии, Норвегии и Швеции;

еще 7 установок (менее мощных, для квартальных котельных) одесская мэрия получила от Немецкого агентства GIZ.

Первая установка уже запущена – следующей зимой она будет обеспечивать работу одного из районных котельных города. Кроме того, сейчас ведутся работы по монтажу еще пяти установок.

Сообщается, что такие работы весьма масштабны – они включают прокладку кабельных линий, строительство фундаментов, подключение к внешним газовым и электрическим сетям и т.д.

Всего Одесса ждет от партнеров 16 газопоршневых когенерационных установок общей мощностью 31,8 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией всю критическую инфраструктуру Одессы. Остальные должны поступить в течение этого и следующего года.

«Мы все живем в Одессе, и важность этого вопроса очевидна каждому. К новому отопительному сезону мы должны успеть установить и подключить максимальное количество установок, обеспечив их подключение не только с котельными, но и другими объектами критической инфраструктуры», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что городские больницы Одессы и области оборудуют новыми котельными.