Одеса потрапила до трійки найнебезпечніших європейських міст

Рейтинг Numbeo оновив інформацію про якість життя в містах світу.

До першої п’ятірки найзлочинніших міст Східної Європи за версією рейтингу входять білоруський Мінськ і румунська Констанца .

Зазначимо, влітку 2023 року Одеса посіла 20-те місце у списку найнебезпечніших міст Європи.

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Numbeo – це онлайн-база даних, яку формують користувачі з усього світу. Її заснував колишній програміст Google у 2009 році. Сходинки країн у рейтингах формують користувачі ресурсу з усього світу. Рейтинг Crime Index публікується двічі на рік.

Як розраховується рейтинг Numbeo

Рейтинг Рейтинг Crime Index публікується двічі на рік і вказує на рівень злочинності, враховуючи кількість крадіжок, вандалізму, озброєних нападів, викрадень автомобілів, рівень корупції та торгівлі наркотиками.

Під час збору даних за основу беруть оцінки користувачів платформи, у яких просять відповісти на запитання про рівень злочинності та безпеки в їхніх містах. На основі відповідей і формується рейтинг. При цьому кожен користувач може додати свою оцінку на сайті. Наприклад, у 2017 році житель Швеції Лінус Трулссон вирішив менш ніж за день змінити дані статистики Numbeo. Він поставив своєму місту найгіршу оцінку в усіх категоріях і врешті-решт зробив його найнебезпечнішим у рейтингу.

Тобто будь-хто і в будь-якій точці світу може анонімно змінювати дані. Тому особливо покладатися на рейтинг Numbeo не можна.

Одним із критеріїв ненадійності рейтингу є кількість оцінок користувачів, яка не завжди відображає демографічну ситуацію. Наприклад, до повномасштабного вторгнення в Одесі було 1,01 млн населення, а в Дніпрі – 968 тисяч (на 4,15% менше, ніж в Одесі). У рейтингу міст Одеса і Дніпро мають 134 і 109 оцінок відповідно, тобто Дніпро має на 18,6% менше голосів.