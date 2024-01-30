Одеса потрапила до трійки найнебезпечніших європейських міст

Згідно з новим рейтингом Crime Index від Numbeo Одеса посіла друге місце серед 127 міст Східної Європи за рівнем злочинності. Найкримінальнішим містом цього разу стало Дніпро.
Рейтинг Numbeo оновив інформацію про якість життя в містах світу.
До першої п’ятірки найзлочинніших міст Східної Європи за версією рейтингу входять білоруський Мінськ і румунська Констанца .
Зазначимо, влітку 2023 року Одеса посіла 20-те місце у списку найнебезпечніших міст Європи.
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Numbeo – це онлайн-база даних, яку формують користувачі з усього світу. Її заснував колишній програміст Google у 2009 році. Сходинки країн у рейтингах формують користувачі ресурсу з усього світу. Рейтинг Crime Index публікується двічі на рік.
Як розраховується рейтинг Numbeo
Рейтинг Рейтинг Crime Index публікується двічі на рік і вказує на рівень злочинності, враховуючи кількість крадіжок, вандалізму, озброєних нападів, викрадень автомобілів, рівень корупції та торгівлі наркотиками.
Під час збору даних за основу беруть оцінки користувачів платформи, у яких просять відповісти на запитання про рівень злочинності та безпеки в їхніх містах. На основі відповідей і формується рейтинг. При цьому кожен користувач може додати свою оцінку на сайті. Наприклад, у 2017 році житель Швеції Лінус Трулссон вирішив менш ніж за день змінити дані статистики Numbeo. Він поставив своєму місту найгіршу оцінку в усіх категоріях і врешті-решт зробив його найнебезпечнішим у рейтингу.
Тобто будь-хто і в будь-якій точці світу може анонімно змінювати дані. Тому особливо покладатися на рейтинг Numbeo не можна.
Одним із критеріїв ненадійності рейтингу є кількість оцінок користувачів, яка не завжди відображає демографічну ситуацію. Наприклад, до повномасштабного вторгнення в Одесі було 1,01 млн населення, а в Дніпрі – 968 тисяч (на 4,15% менше, ніж в Одесі). У рейтингу міст Одеса і Дніпро мають 134 і 109 оцінок відповідно, тобто Дніпро має на 18,6% менше голосів.