Одесу включили до рейтингу найнебезпечніших міст світу

За версією оновленого рейтингу Crime and Safety Indexes, оприлюдненого на сайті Numbeo, Одеса посіла 20 місце в списку найнебезпечніших міст Європи.

За даними рейтингу, Серед найнебезпечніших міст Європи виявилися:

Катанія (Італія);

Марсель (Франція);

Бірмінгем та Ковентрі (Великобританія);

Шарлеруа (Бельгія).

До рейтингу також потрапили п’ять українських міст, у тому числі:

Дніпро – посів 17 місце;

Одеса – 20 місце;

Харків – 35 місце;

Київ – 45 місце;

Львів – 67 місце.

Найбезпечнішим містом Європи, за версією Crime and Safety Indexes, визнано швейцарського Берна. На другому та третьому місцях розмістилися німецький Мюнхен та нідерландська Гаага, що розділила третє місце із ще одним швейцарським містом – Цюріхом.

Оцінка безпеки міст включала загальне сприйняття рівня злочинності, відгуки мешканців та відвідувачів щодо особистої безпеки під час денних та нічних прогулянок, а також стурбованість конкретними злочинами. Експерти оцінювали масштаби злочинів проти власності та рівень насильства, зокрема нападів, вбивств, сексуальних злочинів тощо.

Як зазначили автори рейтингу, незважаючи на географічні та культурні різниці, отримані дані відображають важливість управління злочинністю та створення сприятливого середовища для мешканців міст та туристів.

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