Одеса під ударом негоди: що відбувається зараз (фото, відео)

Як повідомили у мерії, міські служби працюють у посиленому режимі. Усі котельні надають послуги у штатному порядку, підвищено температуру подачі теплоносія.

На Куликовому полі вже розгорнуть мобільний пункт обігріву. Також працюватимуть муніципальні Пункти незламності.

Також нагадуємо, що у Одесі працює єдиний номер аварійної служби 15-01.

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Мер Одеси Геннадій Труханов звернувся до містян:

Шановні одесити!

У дні негоди прохання без необхідності не виходити на вулицю, особливо старим та вагітним. Прохання до автолюбителів:

– обмежити виїзд за межі міста;

– під час паркування автомобілів переконатися, що вони не заважають роботі комунальної техніки;

– Крім того, пам’ятайте про можливість обриву дротів, падіння гілок і дерев. Також звертаюся до керівників підприємств та установ: у дні негоди наскільки можна перевести працівників на дистанційну роботу.

Трамваї та тролейбуси йдуть у депо

Половина рухомого складу КП «Одесміськелектротранс» залишає маршрути та йде в депо.

Як повідомляє прес-служба Одеської міської ради, таке рішення було прийняте у зв’язку з погіршенням погодних умов. Наразі температура поступово падає, а це означає, що при суттєвому похолоданні дроти заледеніють, і тоді транспорт потрапить у пастку та залишиться на лінії.

Такі випадки неодноразово траплялися в Одесі у попередні роки під час зимових стихій.

Тепер інтервали у роботі електричного транспорту стануть ще більшими. Це слід враховувати під час планування пересувань.

Ситуація на дорогах

У зв’язку з негодою водіїв просять не виїжджати на дороги за відсутності екстреної необхідності – це заважає роботі комунальної техніки.

На перехресті пр. Небесної Сотні та вул. Ак. Глушко не працює світлофор. Водіям радять скорегувати свій маршрут.

Внаслідок ДТП було пошкоджено опору та вигоріло світлофорне обладнання. На даний час опору замінено, як то дозволять погодні умови, буде відновлено роботу світлофорів, повідомили у мерії.

“Одеське життя” повідомляло, що внаслідок негоди сотні населених пунктів залишаються знеструмленими. Але на вечір очікується погіршення погодних умов. Тому в Міненерго попереджають, що кількість знеструмлених населених пунктів буде збільшуватись.

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