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Яка зараз погода в Одесі та Одеській області: температура, опади

Яка зараз погода в Одесі та Одеській області: температура, опади

Сьогодні, 8 січня 2024 року, на Одещині панує циклон, який приніс холодне арктичне повітря. Якщо вранці мінусова температура була лише в північних районах, то станом на 14 годину, мороз дістався Одеси та південних районів.

Про це свідчать дані метеостанцій Одещини. Дані опубліковані в телеграм-каналі THE WEATHER LAB.

Через дощ та низьку температуру, в деяких населених пунктах уже спостерігають нашарування льоду:

  • Болград – 4 мм,
  • Роздільна – 4 мм,
  • Затишшя – 7 мм.

Окрім того, за даними метеостанцій, зараз погода в Одеській області виглядає наступним чином

  • Любашівка – мороз 8,4 градуса, йде сніг,
  • Затишшя – мороз 7,9 градуса, йде сніг,
  • Роздільна – мороз 6,6 градуса, йде сніг,
  • Болград – мороз 5,9 градуса, ожеледиця,
  • Сербка – мороз 5,5 градуса, ожеледиця,
  • Ізмаїл  – мороз 4,5 градуса, хмарно,
  • Сарата – мороз 3,5 градуса, дощ,
  • Южне – мороз 1,6 градуса, ожеледиця,
  • Одеса – мороз 1,3 градуса, ожеледиця,
  • Вилкове – мороз 0,6 градуса, дощ,
  • Одеса (порт) – 0,0 градуса, дощ,
  • Чорноморськ – +0,1 градуса, дощ,
  • Білгород-Дністровський +0,4, дощ.

Також в усіх районах спостерігається поривчастий вітер.

“Одеське життя” повідомляло, що внаслідок негоди сотні населених пунктів залишаються знеструмленими. Але на вечір очікується погіршення погодних умов. Тому в Міненерго попереджають, що кількість знеструмлених населених пунктів буде збільшуватись.

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Фото ілюстративне

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