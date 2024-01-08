Яка зараз погода в Одесі та Одеській області: температура, опади

Негода накриває північ Одещини: фоторепортаж із Балти На сьогоднішній ранок, 8 січня 2024 року, північні райони Одеської області першими зустріли негоду. Ще з ночі у м. Балта намітає снігу та температура опустилась до 8 градусів морозу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Школи й садочки Одещини переходять на дистанційне навчання: подробиці У зв’язку з негодою, яка вирує протягом останньої доби в північних районах Одеської області та поступово насувається на південь, усі навчальні заклади Одещини 9 та 10 січня працюватимуть дистанційно. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ