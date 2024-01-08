Яка зараз погода в Одесі та Одеській області: температура, опади

Сьогодні, 8 січня 2024 року, на Одещині панує циклон, який приніс холодне арктичне повітря. Якщо вранці мінусова температура була лише в північних районах, то станом на 14 годину, мороз дістався Одеси та південних районів.
Про це свідчать дані метеостанцій Одещини. Дані опубліковані в телеграм-каналі THE WEATHER LAB.
Через дощ та низьку температуру, в деяких населених пунктах уже спостерігають нашарування льоду:
- Болград – 4 мм,
- Роздільна – 4 мм,
- Затишшя – 7 мм.
Окрім того, за даними метеостанцій, зараз погода в Одеській області виглядає наступним чином
- Любашівка – мороз 8,4 градуса, йде сніг,
- Затишшя – мороз 7,9 градуса, йде сніг,
- Роздільна – мороз 6,6 градуса, йде сніг,
- Болград – мороз 5,9 градуса, ожеледиця,
- Сербка – мороз 5,5 градуса, ожеледиця,
- Ізмаїл – мороз 4,5 градуса, хмарно,
- Сарата – мороз 3,5 градуса, дощ,
- Южне – мороз 1,6 градуса, ожеледиця,
- Одеса – мороз 1,3 градуса, ожеледиця,
- Вилкове – мороз 0,6 градуса, дощ,
- Одеса (порт) – 0,0 градуса, дощ,
- Чорноморськ – +0,1 градуса, дощ,
- Білгород-Дністровський +0,4, дощ.
Також в усіх районах спостерігається поривчастий вітер.
“Одеське життя” повідомляло, що внаслідок негоди сотні населених пунктів залишаються знеструмленими. Але на вечір очікується погіршення погодних умов. Тому в Міненерго попереджають, що кількість знеструмлених населених пунктів буде збільшуватись.
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Фото ілюстративне