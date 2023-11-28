Одеса оговтується після негоди (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі мерії.

Диспетчери отримали близько 100 повідомлень про падіння дерев, які разом зі сніговими заметами заблокували більшу частину трамвайних колій. Усе це призвело до зупинення руху електротранспорту. До ліквідації наслідків негоди було залучено 15 одиниць спецтехніки.

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Станом на 28 листопада продовжуються роботи з усунення наслідків негоди. Відновлено рух:

11 трамвайних маршрутів – на лінії 55 вагонів,

4 тролейбусних маршрутів – на лінії 38 одиниць,

на трамвайному маршруті №20 працює маршрутне таксі.

Наразі не працюють 3 тролейбусні та 6 трамвайних маршрутів. Рух ними буде відновлено найближчим часом.

На лінії заблоковано залишаються 8 трамвайних вагонів.

Комунальники продовжують розчищати трамвайні рейки від снігу та льоду.

Усього в Одесі з наслідками негоди боролися близько 2000 співробітників.

«Найбільше навантаження було на КП «Міські дороги», саме вони розчищали дороги та посипали їх реагентами. Від підприємства було задіяно 411 працівників, 86 одиниць техніки та витрачено майже 3 тонни реагентів», – розповів заступник міського голови Олександр Філатов.

Також віцемер повідомив, що в місті було повалено 355 дерев та гілок.

Наразі 184 локації вже відпрацьовані, 171 ще в роботі.