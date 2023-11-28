Яких трамваїв та тролейбусів сьогодні одесити не дочекаються: перелік

Сьогодні, 28 листопада, рух електротранспорту в Одесі повністю не відновлено. Через сильний вітер та налипання снігу багато обривів на лініях електропередач. Тому працюватимуть лише деякі маршрути.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
У повідомленні йдеться, що сьогодні ведеться робота з прибирання снігу на рейках від 5 ст. до 11 ст. Люстдорфської дороги.
Також на маршрутах заявлена кількість транспорту, який сьогодні обслуговуватиме одеситів. Але сьогодні кількість електротранспорту значно більша, ніж була вчора.
28 листопада працюють такі трамвайні маршрути:
- маршрут №11 – 2 од.
- маршрут №13 – 3 од.
- маршрут №17 (за скороченою схемою, до 6 станції Великого фонтану) – 3 од.
- маршрут №1– 3 од. (Чорноморського Козацтва – Паустовського)
- маршрут №12 (до Олексіївської площі) – 6 од.
- трамвайний маршрут №7 працює до 11 станції Люстдорфської дороги.
- на маршруті №20 працює автобус.
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На маршрути вийдуть такі тролейбуси:
- маршрут №7 (від Архітекторської до залізничного вокзалу) – 14 од.
- маршрут №9 (від Інглезі до залізничного вокзалу) – 7 од.
- маршрут №8 – 10 од.
- маршрут №12– 7 од.
Також у мерії повідомили, які трамваї та тролейбуси сьогодні не вийдуть на маршрути:
- тролейбуси – №№ 2, 3, 10;
- трамваї – №№ 5, 10, 15, 21, 27, 28.
Фото ілюстративне