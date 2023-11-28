Новини Одеси та Одеської області

Яких трамваїв та тролейбусів сьогодні одесити не дочекаються: перелік

Яких трамваїв та тролейбусів сьогодні одесити не дочекаються: перелік

Сьогодні, 28 листопада, рух електротранспорту в Одесі повністю не відновлено. Через сильний вітер та налипання снігу багато обривів на лініях електропередач. Тому працюватимуть лише деякі маршрути.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що сьогодні ведеться робота з прибирання снігу на рейках від 5 ст. до 11 ст. Люстдорфської дороги.

Також на маршрутах заявлена кількість транспорту, який сьогодні обслуговуватиме одеситів. Але сьогодні кількість електротранспорту значно більша, ніж була вчора.

28 листопада працюють такі трамвайні маршрути:

  • маршрут №11 – 2 од.
  • маршрут №13 – 3 од.
  • маршрут №17 (за скороченою схемою, до 6 станції Великого фонтану) – 3 од.
  • маршрут №1– 3 од.  (Чорноморського Козацтва – Паустовського)
  • маршрут №12 (до Олексіївської площі) – 6 од.
  • трамвайний маршрут №7 працює до 11 станції Люстдорфської дороги.
  • на маршруті №20 працює автобус.

Читайте також: В Одесі нові автобуси-велетні пустять тимчасовими маршрутами: подробиці

На маршрути вийдуть такі тролейбуси:

  • маршрут №7 (від Архітекторської до залізничного вокзалу) – 14 од.
  • маршрут №9 (від Інглезі до залізничного вокзалу) – 7 од.
  • маршрут №8 – 10 од.
  • маршрут №12– 7 од.

Також у мерії повідомили, які трамваї та тролейбуси сьогодні не вийдуть на маршрути:

  • тролейбуси – №№ 2, 3, 10;
  • трамваї – №№ 5, 10, 15, 21, 27, 28.

Фото ілюстративне

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати