Яких трамваїв та тролейбусів сьогодні одесити не дочекаються: перелік

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що сьогодні ведеться робота з прибирання снігу на рейках від 5 ст. до 11 ст. Люстдорфської дороги.

Також на маршрутах заявлена кількість транспорту, який сьогодні обслуговуватиме одеситів. Але сьогодні кількість електротранспорту значно більша, ніж була вчора.

28 листопада працюють такі трамвайні маршрути:

маршрут №11 – 2 од.

маршрут №13 – 3 од.

маршрут №17 (за скороченою схемою, до 6 станції Великого фонтану) – 3 од.

маршрут №1– 3 од. (Чорноморського Козацтва – Паустовського)

маршрут №12 (до Олексіївської площі) – 6 од.

трамвайний маршрут №7 працює до 11 станції Люстдорфської дороги.

на маршруті №20 працює автобус.

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На маршрути вийдуть такі тролейбуси:

маршрут №7 (від Архітекторської до залізничного вокзалу) – 14 од.

маршрут №9 (від Інглезі до залізничного вокзалу) – 7 од.

маршрут №8 – 10 од.

маршрут №12– 7 од.

Також у мерії повідомили, які трамваї та тролейбуси сьогодні не вийдуть на маршрути:

тролейбуси – №№ 2, 3, 10;

трамваї – №№ 5, 10, 15, 21, 27, 28.

Фото ілюстративне