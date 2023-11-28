Одесса приходит в себя после непогоды (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Диспетчеры получили около 100 сообщений о падении деревьев, которые вместе со снежными заносами заблокировали большую часть трамвайных путей. Все это привело к остановке движения электротранспорта. К ликвидации последствий непогоды были привлечены 15 единиц спецтехники.

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По состоянию на 28 ноября продолжаются работы по устранению последствий непогоды. Возобновлено движение:

11 трамвайных маршрутов — на линии 55 вагонов,

4 троллейбусных маршрутов — на линии 38 единиц,

на трамвайном маршруте №20 работает маршрутное такси.

В настоящее время не работают 3 троллейбусных и 6 трамвайных маршрутов. Движение по ним будет возобновлено в ближайшее время.

На линии заблокированными остаются 8 трамвайных вагонов.

Коммунальщики продолжают расчищать трамвайные рельсы от снега и льда.

Всего в Одессе с последствиями непогоды боролись около 2000 сотрудников.

«Наибольшая нагрузка была на КП «Городские дороги», именно они расчищали дороги и посыпали их реагентами. От предприятия было задействовано 411 работников, 86 единиц техники и израсходовано почти 3 тонны реагентов», — сказал заместитель городского головы Александр Филатов.

Также вицемер сообщил, что в городе было повалено 355 деревьев и веток.

Сейчас 184 локации уже отработаны, 171 еще в работе.