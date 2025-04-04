Про це стало відомо під час засідання Ради безбар’єрності Одеської міської ради.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що інклюзивний пляж на «Дельфіні» цього сезону буде відкрито після того, як там вирішать проблеми технічного характеру. Ділянка для відпочинку осіб з інвалідністю на 11-й станції Великого Фонтана також буде підготовлена до сезону.

Однак у Лузанівці цього року інклюзивного пляжу не буде – військові не погодили його відкриття.

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За словами мера, орендарі деяких пляжів також готують їх для маломобільних груп населення – встановлюють ліфти та інше обладнання.

«Є також кілька пляжів, які сьогодні орендують. І звідти нам доповідають, що вже пройшла закупівля обладнання для того, щоб там були ліфти. І там також зроблять частину пляжу для людей з інвалідністю»,- сказав Геннадій Труханов.

Мер Одеси також зазначив, що все облаштування пляжів має проходити під контролем Ради безбар’єрності.

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