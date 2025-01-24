автостанція
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Для забезпечення зручності людей з порушеннями слуху працівники автовокзалу використовують додаток MyBus, який дозволяє звертатися до перекладачів жестової мови. Над впровадженням цієї ініціативи працювали представники громадського руху «Соціальна єдність». Також для людей з порушеннями зору облаштували спеціальні засоби орієнтації в просторі, а персонал станції пройшов навчання щодо взаємодії з людьми з інвалідністю.

Ініціатором проєкту виступила ГО «Доступно.UA» спільно з депутатом Миколаївської міської ради Юрієм Степанцем. Команда створила рекомендації для покращення умов пересування на автовокзалі «Старосінна». У межах цієї роботи забезпечили додаткову інфраструктуру та адаптацію сервісів для маломобільних громадян, зокрема людей на візках.

Раніше ми розповідали, що буде зі справами, які не встигли розглянути МСЕК

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